Finanzen

Eine Verkaufswelle hat die Märkte erfasst: Anleger verkaufen Aktien, Gold und Bitcoin

Aktien rutschen ins Minus, der Bitcoin verliert massiv an Wert und selbst Gold bietet Anlegern derzeit keinen sicheren Zufluchtsort mehr. Die Krise beim Chipgiganten Nvidia verschärft die Nervosität an den Finanzmärkten. Droht jetzt ein Börsencrash, der auch die deutschen Anleger trifft?
Autor
Merian Tiirats
16.11.2026 17:31
Lesezeit: 8 min
Eine Verkaufswelle hat die Märkte erfasst: Anleger verkaufen Aktien, Gold und Bitcoin
Verkaufswelle an den internationalen Börsen: Die Nvidia-Krise belastet Technologieaktien und verstärkt die Unsicherheit an den Finanzmärkten. (Bild: Seth Wenig/AP/dpa) Foto: Seth Wenig

Im Folgenden:

  • Wie die Nvidia-Krise die Unsicherheit an den internationalen Finanzmärkten verschärft.
  • Weshalb Anleger zunehmend an den hohen Bewertungen der KI-Unternehmen zweifeln.
  • Warum selbst Gold und Bitcoin dem Verkaufsdruck nicht standhalten.

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Merian Tiirats
Merian Tiirats ist Börsenredakteurin bei Äripäev, dem estnischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Sie berichtet über Aktienmärkte, Unternehmen, Rohstoffe und Kryptowährungen und verfolgt dabei sowohl den baltischen als auch den internationalen Börsenhandel. Gelegentlich erscheinen ihre Einordnungen auch bei der DWN.
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