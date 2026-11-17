Rheinmetall-Aktie: Gewinne nach volatilem Handel – warum die Erholung fragil ist

Die Rheinmetall-Aktie hat den regulären XETRA-Handel am gestrigen Montag bei 769,70 Euro beendet - das waren 0,55 Prozent mehr gegenüber dem Schlusskurs von Freitag. Auch an diesem Dienstag gibt es positive Zeichen für Investoren: Eine halbe Stunde vor Auftakt des Börsenhandels am deutschen Aktienmarkt legt das Papier des deutschen Rüstungsunternehmens mehr als 1,5 Prozent zu und notiert vorbörslich bei annähernd 775 Euro.

Für die Rheinmetall-Aktie bleibt das allerdings nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung. Am 4. November hatte der Titel noch bei 1.003,40 Euro geschlossen. Gegenüber diesem Niveau beträgt der Abschlag inzwischen rund 23 Prozent. Der Rheinmetall-Kurs hatte empfindlich auf Zweifel an den kurzfristigen Ertrags- und Zahlungsterminen reagiert, obwohl viele NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollen.

Rheinmetall-Aktie unter Druck: Verzögerungen belasten Umsatz und Gewinn

Der zentrale Belastungsfaktor für die Rheinmetall-Aktie ist die Korrektur der Jahresziele. Laut Ad-hoc-Mitteilung vom 4. November erwartet das Management 2026 nur noch rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt der zuvor genannten 13,7 bis 14,2 Milliarden. Die operative Margenprognose sank von rund 19 auf 18,5 Prozent. Hintergrund sind verschobene Beauftragungen beim Boxer-Projekt Arminius und spätere Abnahmen von Artilleriemunition.

Die Rheinmetall-Aktie steht dennoch für ein stark wachsendes Unternehmen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,339 Milliarden Euro. Der operative freie Cashflow lag allerdings bei minus 1,698 Milliarden Euro. Im Neunmonatsbericht verweist Rheinmetall auf den Vorratsaufbau für steigende Produktionsmengen. Der DAX-Konzern muss belegen, dass Investitionen und Lagerbestände bald in bezahlte Lieferungen münden. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Skyranger-Großauftrag: Was das für die Aktie-Rheinmetall bedeutet

Auch die Rheinmetall-Aktie profitiert langfristig vom europäischen Bedarf an Luftverteidigung. Am 9. November meldete der Konzern einen belgischen Skyranger-Auftrag über 20 Systeme im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferungen sollen Ende 2028 beginnen. Der Rheinmetall Aktienkurs erhält dadurch ein Argument für die langfristige Nachfrage; für die gesenkte Umsatzplanung des laufenden Jahres schafft das Geschäft dagegen keine unmittelbare Abhilfe.

Bei der Rheinmetall Aktie-achten Analysten zunehmend auf Planbarkeit. Berenberg senkte am 10. November sein Kursziel von 1.020 auf 900 Euro und bestätigte „Hold“. Analyst George McWhirter verwies auf Umsetzungsrisiken und eine schwer berechenbare mittelfristige Nachfrage. Goldman Sachs führte am 13. November laut einer aktuellen Analystenübersicht ein positives Votum mit 1.350 Euro Kursziel. Beide Werte liegen über dem letzten Schlusskurs, sind jedoch keine Kursgarantie.

Rheinmetall-Aktie: Warum Ende November zur Bewährungsprobe wird