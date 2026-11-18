Ich schaue auf Triglav und frage mich, ob die Aktie nach der Rally noch genug Kraft für den nächsten Gipfel hat. (Bild: Lucas_lesc/Pixabay. Bearbeitung: DWN)

Ich schaue auf Triglav und frage mich, ob die Aktie nach der Rally noch genug Kraft für den nächsten Gipfel hat. (Bild: Lucas_lesc/Pixabay. Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

Triglav-Aktie im Vergleich mit Europas VersicherernEuropäische Versicherungsaktien gehören für mich derzeit zu den interessanteren Bereichen des Finanzsektors. Sie profitieren von höheren...

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