Take-Two-Aktie vor GTA 6: Nach Kursrutsch geht es kräftig nach oben

Die Kursausschläge des Videospielekonzerns Take-Two Interactive haben sich unmittelbar vor der geplanten Veröffentlichung von GTA VI verstärkt. Am Dienstag hatte Take-Two-Aktie an der Börse Stuttgart den Handel bei 185,10 Euro beendet. Am Mittwochmittag wurde dort am frühen Nachmittag ein Kurs von 198,70 Euro ausgewiesen, das entspricht einem Plus von mehr als 13,60 Euro oder 7,35 Prozent gegenüber dem Vortag.

Die Stärke des Mittwochs muss vor dem Rückgang des Vortags eingeordnet werden, es liegt nun ein tatsächlich neuer Börsenanlass vor: Nicht die Vorbestellnachfrage, sondern der kräftige Wechsel von Verlusten zu Gewinnen innerhalb zweier Handelstage prägt den aktuellen Trend der Take-Two-Aktie. Schon geringe Änderungen bei angenommenen Verkaufszahlen, Veröffentlichungsrisiken oder Gewinnmargen können angesichts des großen Anteils von GTA VI am erwarteten Jahresgeschäft erhebliche Bewertungsbewegungen auslösen.

GTA VI soll am 19. November erscheinen

Der Produkttermin selbst bleibt der zentrale Bezugspunkt der Kursentwicklung. Die offizielle GTA-VI-Seite von Rockstar Games nennt Donnerstag, den 19. November, als Veröffentlichungstermin. Der geplante Start steht deshalb kurz bevor.

Die bereits gemeldete starke Vorbestellnachfrage war Gegenstand früherer Berichte. Für die neue Einordnung kommt es darauf an, dass selbst hohe Vorbestellzahlen nicht automatisch steigende Aktienkurse nach dem Start garantieren. Investoren könnten einen Teil des erwarteten Erfolgs längst eingepreist haben. Ebenso könnte ein reibungsloser Verkaufsstart Unsicherheit abbauen. Beide Marktreaktionen sind Möglichkeiten und keine Prognosen über den nächsten Handelstag.

Ein besonderes Augenmerk dürfte auf überprüfbaren Angaben über die tatsächlichen Verkäufe liegen. Vor dem Start veröffentlichte Branchenprognosen, Schätzungen und Unternehmensangaben zu Vorbestellungen sind nicht mit später bilanzierten Umsätzen gleichzusetzen. Auch die zeitliche Staffelung des Verkaufsstarts und die unterschiedlichen Märkte erschweren vorschnelle Vergleiche.

Take-Two-Aktie: Was die jüngsten Geschäftszahlen für die Bewertung bedeuten

Die veröffentlichten Geschäftsdaten liefern eine nüchterne Grundlage für den Blick auf den Kurs. In seiner Quartalsmitteilung vom 9. November bezifferte Take-Two die Net Bookings im zweiten Geschäftsquartal 2027 auf 1,60 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 1,96 Milliarden Dollar; der Rückgang betrug damit 18 Prozent. Der Umsatz nach US-Rechnungslegung sank auf 1,50 Milliarden Dollar. Zugleich verringerte sich der Nettoverlust auf 54 Millionen Dollar nach 133,9 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Net Bookings und bilanzierter Umsatz sind unterschiedliche Kennzahlen. Die Buchungen erfassen nach der Definition des Unternehmens Verkäufe und weitere Leistungen zu anderen Zeitpunkten als der Umsatz nach Rechnungslegung. Wer den erwarteten Effekt von GTA VI berechnen will, muss diese Größen auseinanderhalten und ebenso die Aufwendungen für Entwicklung, Marketing und laufenden Betrieb berücksichtigen.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 bestätigte das Management die Prognose von acht bis 8,2 Milliarden Dollar Net Bookings. Diese Spanne ist ein Ausblick, kein garantiertes Ergebnis. Entscheidend ist daher, ob GTA VI nach dem Start nicht nur die Nachfrage erhöht, sondern auch die erwartete Wirtschaftlichkeit erreicht.

Was Anleger nach dem Kurssprung prüfen sollten

Vier Fragen werden für die nächsten Handelstage besonders wichtig. Erstens: Bleibt es beim angekündigten Veröffentlichungsdatum? Zweitens: Gibt es offizielle, nachvollziehbare Verkaufszahlen statt bloßer Schätzungen? Drittens: Wie entwickeln sich wiederkehrende Einnahmen aus bereits laufenden Spielen und möglichen künftigen Zusatzangeboten? Viertens: Wie stark beeinflussen Währung und Handelsplatz die Rendite deutscher Anleger?

Vor allem die letzte Frage wird bei den aktuellen Ausschlägen leicht übersehen. Take-Two ist in den USA in US-Dollar notiert, während deutsche Börsen Kurse in Euro stellen. Selbst wenn der Kurs in beiden Märkten dieselbe Richtung einschlägt, können die prozentualen Bewegungen wegen unterschiedlicher Handelszeiten, Liquidität und Wechselkurse voneinander abweichen.

Der Kursanstieg am Mittwoch ist ein reales Marktsignal, aber noch keine Aussage darüber, welche Verkaufszahlen Take-Two ab Donnerstag melden wird. Bis nach dem Start belastbare Informationen vorliegen, sollten Anleger Kursschwankungen von fundamentalen Verbesserungen unterscheiden und den Zeitpunkt jeder Börsenangabe mitlesen.