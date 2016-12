Heimatschutz: Trump holt dritten General in die Regierung

USA

Nach mehreren Medienberichten soll US-General John Kelly Trumps Heimatschutzminister werden. Kellys Aufgabengebiete lagen bisher in Lateinamerika und im Nahen Osten.

CBS News berichtet, dass Donald Trump US-General John Kelly als Heimatschutzminister einsetzen möchte. Das Übergangsteam von Trump werde Kellys Ernennung in den kommenden Tagen offiziell verkünden. Kelly ist der dritte General, der von Trump ernannt wurde. ABC News hingegen berichtet, dass Kelly zumindest aktuelle die besten Chancen habe, zum Heimatschutzminister ernannt zu werden. Seine Ernennung wurde jedenfalls von mehreren Quellen aus dem Übergangsteam von Trump bestätigt, so ABC News.

Kelly war der Kommandeur des U.S. Southern Command bis Anfang dieses Jahres. In dieser Position beaufsichtigte er US-amerikanische Militär-Operationen in Südamerika und Mittelamerika. Zuvor befehligte er US-amerikanische Streitkräften im Irak und verbrachte ein Jahr als oberster „Marine“ in diesem Land. Kelly dienste fast 46 Jahre beim Marine Corps.

Kelly wäre damit der dritte General in der neuen Regierung.

