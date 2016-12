Antwort auf Obama: Russland will 35 US-Diplomaten ausweisen

Kalter Krieg

Russland will auf die US-Sanktionen reagieren und US-Diplomaten des Landes verweisen.

Als Antwort auf die US-Sanktionen will Russland laut Reuters 35 US-Diplomaten des Landes verweisen. Außenminister Sergej Lawrow teilte am Freitag in Moskau laut Meldungen russischer Nachrichtenagenturen mit, dies habe er Präsident Wladimir Putin vorgeschlagen. Zudem dürften US-Diplomaten zwei Anwesen in Moskau nicht mehr nutzen. Russland reagiere damit auf die von US-Präsident Barack Obama verhängten Strafmaßnahmen. Lawrow bezeichnete den Vorwurf als haltlos, dass sich Russland mit Hackerangriffen in den US-Präsidentenwahlkampf eingemischt habe. Die CIA hat diese Behauptung aufgestellt. Mit der Überprüfung der Behauptung hat US-Präsident Obama die CIA beauftragt. Noch vor der Inauguration soll ein Ergebnis vorliegen. Dieses dürfte jedoch unter Verschluss bleiben, weil es die nationale Sicherheit betrifft.

Obama hatte am Donnerstag Strafmaßnahmen gegen Russland angeordnet. Unter anderem müssen 35 russische Diplomaten und ihre Familien binnen 72 Stunden die USA verlassen. Zudem würden zwei russische Anwesen in den USA geschlossen.

*** Bestellen Sie den täglichen Newsletter der Deutschen Wirtschafts Nachrichten: Die wichtigsten aktuellen News und die exklusiven Stories bereits am frühen Morgen. Verschaffen Sie sich einen Informations-Vorsprung. Anmeldung zum Gratis-Newsletter hier. ***