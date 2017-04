Terror-Verdacht in Stockholm: Lastwagen rast in Menschenmenge

Europa

Terror-Verdacht in Stockholm: Rin Lastwagen ist in eine Menschenmenge gerast.

Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen nach Medienberichten zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

Premierminister Stefan Löfven begab sich an den Anschlagsort und sagte, dass Schweden angegriffen worden sei dass man davon ausgehen müsse, dass es sich bei dem Vorfall um einen Terroranschlag handle.

Die Zeitungen Dagens Nyheter und Aftonbladet berichtet von drei Todesopfern.

Police treating truck crash in Stockholm as ‚possible terror attack‘, local media reports https://t.co/FxqcKwNrvT pic.twitter.com/TgMuXic1PE — ITV News (@itvnews) April 7, 2017

Die Polizei spricht von Terrorverdacht. «Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind», sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Fernsehsender SVT am Freitag.

SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte «Warnung vor einer Terrortat» riefen. Die Polizei war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

