Bundesregierung bestellt türkischen Botschafter ein

Türkei

Die Bundesregierung hat den türkischen Botschafter einbestellt.

Das Auswärtige Amt hat den türkischen Botschafter am Mittwoch wegen der Inhaftierung des Menschenrechtlers Peter Steudtner einbestellt, berichtet Reuters. Ein Sprecher des Ministeriums kündigte zudem an, dass Außenminister Sigmar Gabriel wegen der Entwicklung seinen Urlaub unterbrechen und am Donnerstag wieder in Berlin sein werde.

Regierungssprecher Steffen Seibert forderte die „unverzügliche Freilassung“ Steudtners und plädierte dafür, dass die EU-Kommission Zahlungen an die Türkei „im Lichte der jüngsten Ereignisse“ überprüft. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gabriel würden sich eng abstimmen. Die türkischen Terrorismus-Vorwürfe gegen Steudtner seien absurd.

Steudtner war zusammen mit anderen Menschenrechtsaktivisten vor einigen Tagen auf einem Menschenrechtsseminar in der Türkei festgenommen worden. Am Dienstag wurde er in Untersuchungshaft genommen.

