Investoren steigen aus Apple-Aktien aus

Apple

Nach der Präsentation des neuesten iPhone-Modells trennen sich Anleger von Apple-Aktien.

Wachsende Skepsis bezüglich des neuesten iPhone-Modells „iPhone X“ verdirbt Anlegern die Kauflaune. „Apple kann den Märkten keine neuen Impulse geben“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners zur Nachrichtenagentur Reuters. Die seien aber für eine Fortsetzung des jüngsten Aufschwungs an den Aktienmärkten notwendig. An der Wall Street herrscht nach der Präsentation des neuen iPhones von Apple Katerstimmung. Die US-Börsen starteten am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel, nachdem sie tags zuvor noch auf Rekordständen geschlossen hatten. Im Rampenlicht stand die Apple-Aktie. Sie büßte am Mittwochabend rund 1,3 Prozent ein.

Die Technik des iPhone X, das zehn Jahre nach dem ersten Modell auf den Markt kommt, sei der von Samsung so ähnlich wie nie zuvor, bemängelten Analysten. Zudem bringe der koreanische Rivale sein neues Flaggschiff Galaxy Note 8 früher auf den Markt als Apple, das als Verkaufsstart für das neueste Modell den 3. November angibt. Es sei eher mit Anfang bis Mitte Oktober gerechnet worden, sagte Analystin Kim Forrest von der Investmentfirma Fort Pitt Capital. In den USA beginnt die umsatzstärkste Saison mit Halloween am 31. Oktober. Die Südkoreaner jubilierten bereits und teilten mit, die Zahl der Vorabbestellungen sei 2,5 Mal größer als beim Vorgängermodell.

In New York waren Apple-Papiere am Vorabend mit einem Minus von knapp einem halben Prozent aus dem Handel gegangen. Zuvor waren allerdings bereits einige Details der Geräte durchgesickert, weshalb Anleger Gewinne mitnahmen. Analyst Steven Milunovich von der UBS bemängelte allerdings den höher als erwartet ausgefallenen Preis.

Die US-Bank Keybac kritisierte, dass das Gerät keine zusätzlichen Funktionalitäten aufweise, die den Preis von 999 Dollar rechtfertigen könnten. Dies sei eine Enttäuschung. In künftigen Zyklen könnten daher die Geschäfte nachlassen und der Preisdruck steigen. Apple-Zulieferer des US-Konzerns wie Dialog Semiconductor, AMS, IQE, Laird und Imagination büßten bis zu 6,5 Prozent ein.

Konzernchef Tim Cook sprach am Dienstag bei der Präsentation im neugebauten Firmenhauptquartier im kalifornischen Cupertino vom „größten Schritt nach vorn“, seit Apple vor zehn Jahren sein erstes iPhone auf den Markt gebracht hatte. Apple stellte noch zwei andere neue Modelle des iPhone vor, die kostengünstiger sind. Das iPhone 8 wird 699 Dollar, das iPhone 8 Plus 799 Dollar kosten. Diese beiden Modelle werden noch im September auf den Markt kommen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Apple nach der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle auf „Equal Weight“ belassen. Das Kursziel lautet weiterhin 146 US-Dollar, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie hervorgeht. Die Analysten sehen den hohen Preis für das iPhone X kritisch und bleiben daher zurückhaltend. In nächster Zeit trauen sie der Apple-Aktie keinen allzu großen Zuwachs zu und erwarten die Kurse in einer engen Handelsspanne.

Seit 2007, als Apple mit dem ersten iPhone den Handymarkt revolutionierte, hat der Konzern 1,2 Milliarden Geräte verkauft. Mittlerweile gilt der Markt allerdings als gesättigt. Zuletzt haben vor allem aufstrebende chinesische Konkurrenten wie Huawei und Xiaomi den Amerikanern in der Volksrepublik, dem mittlerweile weltgrößten Smartphone-Markt, den Rang abgelaufen. Hinzu kommt die große Abhängigkeit vom iPhone: Es steht für mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***