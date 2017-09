Siemens und Alstom legen Bahntechnik zusammen

Technologie

Siemens und die französische Alstom wollen einen europäischen Bahntechnik-Konzern schmieden.

Der ICE und der TGV kommen künftig aus einem Haus: Der Münchner Siemens-Konzern will seine Bahntechnik-Sparte mit der französischen Alstom fusionieren und damit einen Konkurrenten für den chinesischen Branchenriesen CRRC schaffen. Es entstehe ein Konzern mit 15,3 Milliarden Euro Umsatz und einem Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 1,2 Milliarden Euro, teilten die beiden Unternehmen am Dienstagabend mit. Geplant sei eine „Fusion unter Gleichen“. Siemens bringt seine Sparte „Mobility“ bei Alstom ein und erhält im Gegenzug 50 Prozent der Anteile an dem fusionierten Konzern, der an der Pariser Börse notiert bleiben und seinen Sitz im Großraum Paris haben soll.

Geführt wird das Unternehmen vom bisherigen Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge. Den Alstom-Aktionären wird die Fusion mit zwei Sonderdividenden über 1,8 Milliarden Euro versüßt.

