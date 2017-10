Katalonien kündigt Neuwahlen an

Katalonien

Die katalanische Regionalregierung hat Neuwahlen angekündigt.

Im Unabhängigkeitsstreit mit der spanischen Regierung in Madrid will die Regionalregierung in Barcelona ihrer Entmachtung durch Neuwahlen zuvorkommen, berichtet Reuters. Regierungschef Carles Puigdemont kündigte am Donnerstag Neuwahlen an.

