Generälin über Krieg mit Russland: Ist Lettland die Schwachstelle der NATO?

Schweden hat erstmals seit seinem NATO-Beitritt eigene Soldaten in einem anderen Bündnisstaat stationiert. Zum besseren Schutz der NATO-Ostflanke und zur Abschreckung eines Kriegs mit Russland hat das nordische Land rund 500 Soldaten nach Lettland verlegt, die in den multinationalen NATO-Gefechtsverband in den Baltenstaat integriert wurden. (Foto: dpa) Foto: Alexander Welscher