Spekulanten machen mit neuen Krypto-Währungen hohe Gewinne

TOP-Meldung

ICO-Investoren machen durchschnittlich 82 Prozent Profit

Jüngste Analysen von Initial Coin Offerings (ICOs) haben ergeben, dass der durchschnittliche ICO-Investor Renditen von 82 Prozent sieht. Dies geht aus einem Bericht hervor, der am 20. Mai von der Boston College Carroll School of Management veröffentlicht wurde, über den Cointelegraph berichtet.

Die durchschnittlichen Renditen vom anfänglichen Token-Verkaufspreis bis zum notierten Börsenkurs des ersten Tages an einer Krypto-Börse wurden mit erstaunlichen 179 Prozent ermittelt, wobei die Haltezeiten der Anleger im Durchschnitt nur 16 Tage betrugen.

In Fällen, in denen die Emittenten ihre Token nicht innerhalb von 60 Tagen an einer Börse listeten, gaben die Forscher große (-100 Prozent) negative Renditen für diese Token an, fanden aber dennoch, dass der repräsentative Investor seine Investition in solchen Fällen fast verdoppelte.

Insgesamt zeigte der Bericht, dass Krypto-Token „weiterhin abnorm positive durchschnittliche Renditen generieren“, und zwar bei jenen Anlegern, die ihre Wertmarken über längere Zeiträume von 180 Tagen mit den höchsten Renditen zwischen 150 Prozent und 430 Prozent hielten.

Weitere Meldungen

Russlands Zentralbank sieht Krypto nicht als Risiko für die globale Finanzstabilität

Die Zentralbank Russlands hat am 30. Mai einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass Krypto-Assets derzeit keine Bedrohung für die globale Finanzstabilität darstellen, da das weltweite Volumen an Kryptotransaktionen sehr gering ist.

Das Papier stellt fest, dass Krypto-Assets ein Risiko für die Finanzstabilität im Falle eines weiteren Marktwachstums, einer massiven Beteiligung von privaten und institutionellen Anlegern, Banken und anderen Marktteilnehmern darstellen könnten.

Die hohe Preisvolatilität der Krypto-Assets verhindere, dass sie zu einem verlässlichen Wert-, Tausch- und Wert- schöpfungswert werden.

Philippinisches Krypto-Wallet erreicht 5 Millionen Nutzer, fügt mehr Coins hinzu

Das Unternehmen Coins.ph bekanntgegeben, dass es fünf Millionen Nutzer für seine mobile Zahlungsanwendung (App) und ihren Hot Krypto-Wallet erreicht hat.

Es gab auch bekannt, dass es zwei neue beliebte Münzen hinzufügen würde: Bitcoin Cash (BCH) und Ether (ETH).

„Unser Fokus auf die Schaffung finanzieller Inklusion für alle Filipinos hat unser bisheriges Wachstum vorangetrieben.“

Erste Bank in Kuwait testet Ripple-Blockchain für sofortige globale Zahlungen

Kuwait Finance House (KFH), die erste kommerzielle Bank in Kuwait, kündigte am 26. Mai an, dass sie das Blockchain-Protokoll von Ripple zur sofortigen Abwicklung globaler Zahlungen und Überweisungen auf dezentralisierte Weise getestet hat.

„Die Tatsache, dass KFH die erste Bank in Kuwait ist, die auf diese Weise operieren wird, ebnet den Weg für mehr Kunden, um über das RIBL-Netzwerk auf Dienstleistungen zuzugreifen.“

Im Laufe des Jahres 2018 hat Ripple eine strategische Partnerschaft mit über hundert Großbanken in Südkorea und Japan zur Abwicklung von Zahlungen über RippleNet geschlossen, das ähnlich wie das globale SWIFT-Netzwerk funktioniert.

Devisenabwickler CLS investiert in Blockchain-Konsortium R3

Der Devisenabwicklungsanbieter CLS hat 5 Millionen US-Dollar in das New Yorker Blockchain-Startup R3 investiert.

CLS, der für seine Mitglieder täglich mehr als 5 Billionen US-Dollar an Zahlungsanweisungen ausgibt, wird einen Sitz im Board of Directors von R3 einnehmen.

Zu den CLS-Settlement-Mitgliedern zählen mehr als 60 der weltweit größten Finanzinstitute wie JPMorgan Chase & Co und Citigroup.

Quebec hebt Moratorium für Energieverkäufe an Krypto-Miner auf

Die Regierung von Quebec wird Berichten zufolge ihr Moratorium für den Verkauf von Strom an Krypto-Miner aufheben.

Der Energieminister, Pierre Moreau, wird Berichten zufolge ein Dekret über die Regulierung des Verkaufs von Strom an Kryptowährungs-Bergleute einführen.

Hydro-Québec wird in der Lage sein, die Energie für die Bergleute während der 100 bis 300 Stunden pro Jahr abzuschneiden, wenn das Stromnetz in Quebec maximal ausgelastet ist.

Krypto stellt nur geringes Risiko dar, sagt niederländischer Regierungsbericht

Eine Zweigstelle der niederländischen Regierung hat einen Bericht über wirtschaftliche Risiken veröffentlicht, in dem sie behauptet, dass Kryptowährungen ein geringes Risiko für die Finanzstabilität in dem Land darstellen.

Das CPB stellt in dem Bericht fest, dass Kryptowährungen derzeit aufgrund der geringen Kapitalisierung ein geringes Risiko für das Finanzsystem darstellen und weil die traditionellen Finanzinstitutionen und -systeme nur begrenzt beteiligt sind.

Der Bericht prognostiziert, dass Krypto-bezogene Risiken mit mehr Interaktion mit staatlichen Finanzinstitutionen zunehmen werden.

Krypto-Börse Huobi expandiert nach Brasilien

Huobi expandiert Berichten zufolge nach Brasilien, da die Börse ihre Plattform in dem Land vermarktet, während sie versucht, regionale Mitarbeiter einzustellen, nachdem sie in São Paulo einen Arbeitsplatz eingerichtet haben.

Huobi hat mit „bekannten Namen auf dem brasilianischen Markt“ Kontakt aufgenommen und in São Paulo einen Arbeitsplatz in den Büros von We Work eingerichtet.

Huobi ist nach Angaben von CoinMarketCap die drittgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, nachdem dort in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar verarbeitet wurde.

ASUS kündigt ein Motherboard für Krypto-Mining an

Der H370 Mining Master ist ein einfaches Motherboard, das 20 Grafikkarten, die für Ethereum verwendeten Boards und andere weniger ressourcenintensive Skripte unterstützt.

Die Karten werden über PCIe-over-USB verbunden und jeder Port wird einzeln durch On-Board-Diagnose gesteuert und verwaltet.

Das Board wird im dritten Quartal 2018 für ein paar hundert Dollar ausgeliefert – weit entfernt von den massiven Kosten für kundenspezifische Hardware.

Weiss Ratings veröffentlicht komplette Liste von 93 Krypto-Ratings

Keine Kryptowährung auf der Liste hat eine Bewertung A oder B + erhalten.

ADA, DCR, EOS wurden mit B bewertet, während BTC, ETH, BTS, IOTA, ONT, NEO, XRP, STEEM, TRX, XLM und ZIL mit B- bewertet wurden.

54 Kryptowährungen wurden entweder mit C, C + oder C- bewertet, darunter BCH, DASH, DOGE, ETC, LSK, LTC, XMR, XEM, QTUM, SC, STRAT, UBQ, VEN, WELLEN und ZEC.

