Erste Scharia-konforme Kryptowährung Stellar steigt um 30 Prozent

TOP-Meldung

Stellar wird erste Scharia-zertifizierte Blockchain für Zahlungen und Tokens

Stellar, eine Open-Source-Plattform für verteilte Zahlungen, ist das erste Blockchain-Protokoll, das eine Scharia-Compliance-Zertifizierung im Bereich Geldtransfer und Asset-Tokenisierung erhält.

Das Shariyah Review Bureau, eine führende internationale Scharia-Beratungsagentur, die von der Zentralbank von Bahrain lizenziert wurde, hat die Fähigkeiten und Anwendungen von Stellar untersucht und Leitlinien veröffentlicht, die den Einsatz von Stellar-Technologie in islamischen Finanzinstitutionen ermöglichen.

Mit der Zertifizierung wird Stellar angeblich in der Lage sein, sein Ökosystem in Regionen zu verbessern, in denen der Betrieb im Bereich Finanzdienstleistungen die Einhaltung islamischer Finanzierungsgrundsätze erfordert.

Der Stellar-Token XLM verzeichnete innerhalb der letzten 24 Stunden einen Anstieg um mehr als 30 Prozent und erreicht eine Marktkapitalisierung von 5,8 Milliarden Dollar. Damit überholt XLM auch Litecoin und ist nunmehr die sechstgrößte Kryptowährung.