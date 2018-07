Beratungsgesellschaften testen Blockchain-Plattform

TOP-Meldung

Deloitte, EY, KPMG und PwC testen Blockchain-Plattform für die Finanzberichterstattung

Die vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt – Deloitte, EY, KPMG und PwC – schließen sich einer Gruppe von 20 Banken in Taiwan an, um einen Blockchain-Service für die Prüfung der Zwischenfinanzberichte von Börsenunternehmen auszuprobieren.

Der Blockchain-Versuch wird es den Prüfungsgesellschaften zunächst ermöglichen, für eine Gruppe ausgewählter Unternehmen, die an der Börse der Insel gehandelt werden, eine sogenannte externe Bestätigung durchzuführen – den Prozess der Beschaffung und Auswertung von Prüfungsnachweisen.

Herkömmlicherweise wird eine externe Bestätigung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften manuell durchgeführt, um die Echtheit der Finanztransaktionen von öffentlichen Unternehmen mit Dritten zu überprüfen.

Die neue Plattform, die von Taiwans Financial Information Service Co. (FISC) zusammen mit den 20 Banken entwickelt wurde, verlagert die Transaktionsdaten der Unternehmen auf eine Blockchain, an der die Banken als Validatoren teilnehmen.

Das Ziel besteht darin, es den Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu ermöglichen, die Transaktionen durch eine nachvollziehbare und manipulationssichere Datenkette zu betrachten und den Bestätigungsvorgang zu rationalisieren und zu automatisieren. FISC erwartet, dass die neue Technologie die Bestätigungszeit von typischerweise „einem halben Monat“ auf „innerhalb eines Tages“ reduziert.

Ursprünglich vom Finanzministerium der Insel als Informationstechnologie-Arm gegründet, wurde FISC später als eine Gesellschaft mit privatem und öffentlichem Kapital gegründet.

Die Firma sagte in dem Bericht, dass sie nach dem Prozess mit der Einführung des Auditierungsdienstes für die 1.400 börsennotierten Unternehmen rechnen wird, die nächstes Jahr auf der Insel gelistet werden.