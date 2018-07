TOP-Meldung

Großbritannien in starker Position, um bei Blockchain führend zu sein

Nach Analysen des Big Innovation Centers, der DAG Global und Deep Knowledge Analytics verfügt Großbritannien über alle erforderlichen Ressourcen sowie über die erforderliche industrielle und staatliche Bereitschaft, um bis zum Jahr 2022 ein globales Zentrum für die Technologie zu werden.

Sean Kiernan, der Geschäftsführer von DAG Global, sagte, dass sich die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzsystem und der Kryptowirtschaft in Großbritannien schließt. „In den kommenden Jahren können wir davon ausgehen, dass [diese Lücke] abnimmt und schließlich verschwindet.“

Die Autoren des Berichts betrachteten Investitionen im Wert von £ 500 Mio. in britische Blockchain-Unternehmen, die in den Jahren 2017-2018 getätigt wurden. Die Forschung wurde in Abstimmung mit der parteiübergreifenden parlamentarischen Blockchain-Gruppe durchgeführt.