EU: Blockchain in Europa ist gefährdet

EU-Beratungsgremium: Blockchain in Europa ist gefährdet

Das Blockchain-Beratungsgremium der Europäischen Kommission warnte davor, dass die mangelnde Rechts- und Regulierungssicherheit der EU die Blockchain-Entwicklung und die führende Rolle der Union bei Innovationen stoppen kann.

Am 1. August veröffentlichte das Europäische Blockchain-Observatorium und -Forum seinen ersten Bericht, in dem die Blockchain-Industrie in der Union analysiert und mehrere Empfehlungen an die Union formuliert wurden.

Auf dem Forum waren die EU-Verwaltung, die Mitgliedstaaten und die europäische Blockchain-Industrie vertreten. Das Gremium analysierte die Herausforderungen, denen Blockchain-Unternehmen gegenüberstehen, und forderte EU-weite Maßnahmen, um die Unsicherheit zu stoppen.

Das Forum skizzierte fünf Schritte, die die EU unternehmen sollte. Das erste und vordringlichste Problem ist die Lösung der Spannung zwischen der Kryptowährungstechnologie und der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die vor der Blockchain-Erweiterung geschrieben worden war und die spezifischen Merkmale der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) nicht berücksichtigt hatte.

Zum Beispiel verpflichtet die DSGVO die Unternehmen, die Bereinigung personenbezogener Daten über Verbraucherbeschwerden sicherzustellen, aber diese Daten sind entscheidend für die DLT.

Zweitens sollte die Union mehr in Bildung und Forschung investieren, um den Mangel an Blockchain-Talenten zu bekämpfen.

„Drittens sollte Europa die Übernahme der Blockchain-Technologie durch den öffentlichen und den privaten Sektor weiter vorantreiben. Das Streben nach Vorzeigeprojekten, die den Nutzern echte Vorteile bringen und den Mehrwert der Technologie demonstrieren, hat die doppelte Wirkung, einen Binnenmarkt für innovative Unternehmer zu schaffen und Investoren zu ermutigen, mehr lokale Projekte zu finanzieren.“

Die Europäische Union sollte auch die Blockchain-Zusammenarbeit fördern und weiterhin öffentlichen Zugang zu seinen DLT-Richtlinien und Maßnahmen zum Blockchain-Geschäft und zur Community geben, schrieb die Gruppe.

Nach einem Aufruf des EU-Parlaments hat die EU-Kommission das Europäische Blockchain Observatory and Forum im Januar ins Leben gerufen. Das Beratungsgremium steht unter der Schirmherrschaft der Generaldirektion für Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie der EU-Kommission (GD CONNECT). Die Empfehlungen des Forums sind für die EU nicht verbindlich.

