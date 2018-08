Versicherer testen Blockchain für automatische Berichte

US-Versicherer testen IBM-Blockchain für automatische Berichterstattung

Die American Association of Insurance Services (AAIS) wendet sich an die Blockchain-Plattform von IBM, um ein neues automatisiertes Versicherungsberichterstattungs-Tool zu unterstützen, gab die Organisation am Mittwoch bekannt.

Das System soll das Meldewesen vereinfachen, indem es den Versicherern ermöglicht, Daten in einer genehmigten Blockchain zu speichern, die die Aufsichtsbehörden bei Bedarf einsehen können.

Das System würde im Wesentlichen den derzeitigen Auftrag des Verbandes straffen, die Versicherungsträger-Ratingdaten seiner Mitglieder zu konsolidieren und an die verschiedenen Versicherungsabteilungen des Staates weiterzuleiten.

Gegenwärtig übermittelt AAIS je nach Landesgesetz entweder Monats- oder Quartalsberichte für jeden Versicherer. Das neue System, das sich derzeit in einer Pilotphase befindet, würde es ermöglichen, dass Versicherer die eigenen Daten direkt in der Blockchain speichern. Die Aufsichtsbehörden wären dann in der Lage, die Informationen jederzeit zu prüfen, anstatt auf Berichte zu warten.

