Investor klagt gegen Telefon-Firma wegen Krypto-Diebstahls

Mobilfunkanbieter hilft Hackern beim Diebstahl von Kryptowährungen

Am 15. August hat der amerikanische Investor Michael Terpin eine 224-Millionen-Dollar-Klage gegen AT&T eingereicht. Er glaubt, dass der Telekom-Riese Hackern Zugriff auf seine Telefonnummer gewährt hatte, was zu einem großen Krypto-Diebstahl führte. Er strebt von der Telekommunikationsgesellschaft 200 Millionen Dollar Strafschadenersatz und 24 Millionen Dollar für den erlittenen Schaden an.

Die 69-seitige Klageschrift, die er bei der kalifornischen Anwaltskanzlei Greenberg Glusker einreichte, nennt zwei getrennte Episoden vom 11. Juni 2017 und vom 7. Januar 2018. In beiden Fällen konnte AT&T, wo Terpin seit den 90er Jahren Kunde war, seine digitale Identität nicht schützen.

„Was AT&T getan hat, war wie ein Hotel, das einem Dieb mit einer gefälschten ID einen Zimmerschlüssel und einen Schlüssel zum Zimmersafe gab, um Schmuck im Safe vom rechtmäßigen Besitzer zu stehlen“, heißt es in der Beschwerde, derzufolge Terpin Opfer eines SIM-Swaps wurde Betrug, auch als SIM-Hijacking oder „Port-out-Betrug“ bekannt.

SIM-Swapping ist ein Prozess, bei dem ein Telekommunikationsanbieter die Telefonnummer des Opfers auf eine vom Angreifer gehaltene SIM-Karte überträgt. Sobald sie die Telefonnummer erhalten haben, können Hacker sie verwenden, um die Passwörter der Opfer zurückzusetzen und in ihre Konten einzubrechen, einschließlich der Konten für Krypto-Börsen.

Gelegentlich können die Diebe sogar die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen, wie Motherboard berichtet. Laut ihrer Untersuchung ist das Austauschen von SIM-Karten „relativ einfach durchzuführen und verbreitet“, und fügt hinzu, dass „Kryptowährungskonten verbreitete Ziele sind“.

Die Taktiken, welche die Kriminellen anwenden, um solche Hacks durchzuführen, können variieren. Manchmal gelingt es ihnen, Kundenvertreter davon zu überzeugen, dass sie die rechtmäßigen Besitzer der Handynummern sind. Oft haben die Betrüger aber auch Hilfe von Insider in den Telekommunikationsunternehmen.

Im Zusammenhang mit dem Fall Terpin erfuhr Motherboard von einem AT&T-Mitarbeiter, dass ihr System es einigen Mitarbeitern ermöglicht, Sicherheitsfunktionen wie den Telefonpasscode zu ersetzen, den AT&T bei der Portierung von Nummern benötigt.

Terpin wurde zweimal gehackt: im Juni 2017 und im Januar 2018. Im ersten Fall fand er heraus, dass seine Handy-Nummer gehackt worden war, als sein Telefon plötzlich tot war. Er erfuhr dann von AT&T, dass sein Passwort aus der Ferne geändert worden war, nachdem zuvor elf Versuche in anderen AT&T-Läden gescheitert waren.

Nachdem die Betrüger Zugang zu Terpins Telefon hatten, nutzten sie seine persönlichen Daten, einschließlich Anrufe und SMS, um in seine Konten einzubrechen, welche Telefonnummern zur Verifizierung verwenden, einschließlich seiner Kryptowährungskonten. Die Hacker sollen auch Terpins Skype-Account entführt haben, um einen seiner Kunden davon zu überzeugen, ihnen Kryptowährung zu schicken.

Das Dokument besagt auch, dass Terpin nach dem Vorfall am 13. Juni 2017 mit Vertretern von AT&T zusammenkam, um den Angriff zu besprechen, und dass AT&T versprach, sein Konto auf eine „höhere Sicherheitsstufe“ mit „besonderem Schutz“ zu bringen, wie sie von Prominenten verwendet werden.

AT&T versicherte auch, dass die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen verhindern würden, dass Terpins Nummer ein weiteres Mal ohne seine ausdrückliche Erlaubnis auf ein anderes Telefon verschoben wird, weil niemand außer Terpin und seiner Frau den Geheimcode kannte.

Doch ein halbes Jahr später, am Samstag, dem 7. Januar 2018, wurde Terpins Telefon wieder abgeschaltet – er wurde ein weiteres Mal angegriffen. Die Beschwerde behauptet, dass „ein Mitarbeiter in einem AT&T-Geschäft mit einem Betrüger, der SIM-Swap-Betrug begeht“ trotz zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen im Juni 2017 kooperiert.

Dieses Mal haben die Diebe angeblich rund 24 Millionen Dollar an Kryptowährung gestohlen, obwohl Terpin sofort versuchte, AT&T zu kontaktieren, nachdem sein Telefon nicht mehr funktionierte. AT&T ließ den Hackern genug Zeit, um genug Informationen über Terpins Krypto-Konten zu erhalten, um seine Gelder auf ihre eigenen Konten zu verschieben.

Die Klägerbeschwerde argumentiert, dass Terpins Frau zu der Zeit auch versucht habe, AT&T anzurufen, aber sie wurde „endlos festgehalten“, als sie darum bat, mit der Betrugsabteilung von AT&T verbunden zu werden.

Als Gizmodo sich mit AT&T in Verbindung setzte, um ein Kommentar zu der Geschichte zu erhalten, wies das Unternehmen die Anschuldigungen zurück. „Wir bestreiten diese Vorwürfe und freuen uns darauf, unseren Fall vor Gericht zu präsentieren.“

Michael Terpin sagte, dass solche Krypto-Überfälle häufig von „College-Kids, die in diesen Discord-Gruppen online gehen“ durchgeführt werden. Er sei überzeugt, dass die Diebe in seinem Fall die Unterstützung eines AT&T-Angestellten hatten.

Er habe sich zudem an das FBI, an Homeland Security und den US Secret Service gewandt, welche den AT&T-Mitarbeiter identifiziert hätten, der an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll. Terpin sagt, dass er seine Telefonnummer künftig nicht mehr weitergibt und stattdessen auf Google Voice nutzt.

