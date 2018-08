Krypto-Markt sinkt auf neues Jahres-Tief

TOP-Meldung

Der Preis für ein Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit fast sieben Wochen unter die Marke von 6000 Dollar gerutscht. Der Kurs der bekanntesten und größten Kryptowährung sackte an der Börse Bitstamp um bis zu sechs Prozent auf 5880 Dollar ab. Experten führten das vor allem auf die Enttäuschung von Anlegern zurück, dass die US-Börsenaufsicht SEC Ende Juli eine Entscheidung über die Zulassung eines Bitcoin-Indexfonds erneut verschoben hat. Seitdem falle es Investoren schwer, im Kryptomarkt wieder Fuß zu fassen, sagte der Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

Die Talfahrt bei Bitcoin hält seit Ende Juli an. Damals hatte der Preis noch bei fast 8500 Dollar gelegen. Auch andere Cyber-Devisen mussten seither kräftig Federn lassen.

Die gesamte Marktkapitalisierung aller rund 1800 Kryptowährungen lag am Dienstag laut der Branchenwebsite CoinMarketCap bei 193 Milliarden Dollar. Anfang des Jahres waren es noch mehr als 820 Milliarden Dollar. Ein Bitcoin hatte im Dezember 2017 mit knapp 20.000 Dollar sein bisheriges Allzeithoch erreicht.

Krypto-Markt sinkt unter 200 Milliarden Dollar auf neues Jahrestief

Daten von CoinMarketCap zeigen, dass die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen am Dienstag auf 189 Milliarden Dollar gesunken ist. Die Bewegung folgt auf mehrere Tage mit rückläufiger Marktentwicklung.

Die Marktkapitalisierung war im November 2017 erstmals über 200 Milliarden US-Dollar gestiegen, eine Entwicklung, die damals durch die Notierung von Bitcoin-Futures-Produkten angetrieben wurde.

Der Rückgang geht einher mit einem anhaltenden Wachstum der sogenannten Bitcoin-Dominanzrate oder dem Prozentsatz der gesamten Marktkapitalisierung, die von der weltgrößten Kryptowährung beigetragen wird.

In der vergangenen Woche stieg Bitcoin-Dominanzrate erstmals in diesem Jahr wieder über 50 Prozent. Am Dienstagnachmittag liegt diese Zahl oberhalb von 54 Prozent, was ein neues Jahreshoch darstellt.