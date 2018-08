Bloomberg: Bitcoin ist stabiler als die türkische Lira

Kollaps der Türkischen Lira zeigt die relative Stabilität von Bitcoin

Unter der Überschrift „Der Türkei-Crash macht die Lira volatiler als Bitcoin“ wurde Bloomberg die neueste Veröffentlichung, die das gesamte Ausmaß der Abwertung der türkischen Landeswährung in diesem Jahr aufdeckte.

„Die 10-Tage-Schwankungen der Lira im Vergleich zum US-Dollar übersteigen jetzt jene für Bitcoin inmitten der eskalierenden Währungskrise der Türkei“, analysiert Bloomberg.

In der Türkei ist das Interesse der Verbraucher an Bitcoin gestiegen, da die Lira, die sich seit Januar bereits gegenüber dem Dollar halbiert hatte, aufgrund einer Reihe von geopolitischen Faktoren rasch auf ein Allzeittief gesunken ist.

Laut Daten von Google Trends stieg das Interesse an Bitcoin im August deutlich an, während die lokalen Börsen allein in dieser Woche um mehr als 150 Prozent explodierten.

Trotz der offiziellen Haltung der Türkei, wonach Bitcoin nicht mit dem Islam vereinbar ist, erhalten die lokalen Börsen weiterhin volle Bankunterstützung, meldete Forbes diese Woche.

Diese Börsen haben begonnen, eine erhöhte Volatilität zu sehen, wobei Betreiber wie BtcTurk Bitcoin um 500 Dollar teurer handeln als ausländischen Plattformen. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn sich die wirtschaftliche Situation nicht stabilisiert.

