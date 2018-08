Nordkorea finanziert Regierung mit Bitcoin-Mining

TOP-Meldung

Nordkorea nutzt Bitcoin-Mining zur Finanzierung seines Regimes

Nordkoreas setzt offenbar bösartige Software ein, die es seiner Armee von Cyber-Hackern ermöglicht, „illegal“ zu minen und Bitcoins spurlos zu gewinnen, behaupteten Analysten am Dienstag.

Angesichts der Tatsache, dass Pjöngjang nicht über die Computer-Power verfügt, nutzt das Regime demnach bösartige Bitcoin-Mining-Software, die auf den Computern der Opfer eingesetzt wird. „Wir wissen, dass es in Nordkorea an Elektrizität und schnellem Internet mangelt“, zitiert die Korea Times eine Sonderbeauftragte des Foreign Policy Forums in Hawaii.

Ein Bericht des staatlichen Wirtschaftsforschungszentrums der Korea Development Bank (KDB) besagt, dass die Öffentlichkeit in Nordkorea nicht sehr gut über den Kryptowährungshandel informiert ist. Daher gebe es nur einige wenige mit „speziellen Computerkenntnissen“, die Bitcoins unter der Leitung des Regimes abbauen und handeln können.

Laut Recorded Future, einem US-Unternehmen im Bereich nationale Sicherheit und Cyber-Bedrohungen, wurde im Mai und Juni ein hoher Grad an Bitcoin-Mining aus Nordkorea entdeckt. Es sei höchstwahrscheinlich, dass das Regime seine Armee oder Geheimdienstbeamten dazu aufforderte, dies zu tun.

Angesichts der mangelnden Internet-Infrastruktur und eines dezentralisierten Systems sagte der KDB-Bericht: „Es wird erwartet, dass digitale Währungen angesichts strengerer internationaler Sanktionen weiter abgebaut werden und nicht, um Wert aus der Entwicklung des digitalen Devisenhandels zu generieren.“