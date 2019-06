Lidl und Kaufland richten Ladestationen für E-Autos ein

VW treibt sein Engagement in Sachen E-Mobilität weiter voran. Am 27. Juni starten die Wolfsburger ihren elektrischen Car-Sharing-Dienst „WeShare“ in Berlin. Wie der Autobauer heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist er in diesem Zusammenhang eine strategische Partnerschaft mit Lidl und Kaufland eingegangen. Die beiden Lebensmittel-Einzelhändler haben angekündigt, auf den Grundstücken ihrer Filialen in der Hauptstadt insgesamt 70 Ladestationen (60 bei Lidl, zehn bei Kaufland) mit je zwei Ladepunkten einzurichten. Diese stehen den Supermarkt-Kunden während der Öffnungszeiten der Läden zur Verfügung. Zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr hat die „WeShare“-Fahrzeugflotte exklusives Aufladerecht. Der Vorstand der Marke Volkswagen für den Bereich „Digital Car and Services“, Christian Senger, nannte Supermärkte „die Tankstellen der Zukunft“.