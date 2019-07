Finanzen

Berichte: Hedgefonds ziehen in großem Umfang Gelder von der Deutschen Bank ab

Hedgefonds ziehen unbestätigten Berichten zufolge täglich etwa 1 Milliarde Dollar an Geldern von der Deutschen Bank ab, da diese sich vom Investmentbanking verabschieden will. Die französische BNP Paribas will von der Entwicklung profitieren.