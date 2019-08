Weltwirtschaft

Ein verrücktes Wochenende nahe am Abgrund

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist am Freitag, den 23. August, eskaliert. Am Montag wurde dann Entspannung signalisiert: Stationen eines Irrsinns an einem Wochenende, nicht in einem schlechten Theater, sondern in der Realität – mit potentiell verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft.