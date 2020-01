Rumänien gegen Energie-Deal zwischen Exxon und Lukoil

Lesezeit: 1 min

Russlands Energieriese Lukoil will die Anteile von ExxonMobil an einem Gas-Projekt an der rumänischen Küste übernehmen. Bukarest ist dagegen.

Offshore-Gasprojekte im Schwarzen Meer. (Grafik Globuc)

Weiterlesen: In diesem Artikel lesen Sie: In welches Gas-Projekt vor der rumänischen Küste Lukoil einsteigen will

Warum die rumänische Regierung dagegen ist

Welches rumänische Unternehmen ebenfalls Interesse am Projekt hat