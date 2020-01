Das millionenschwere Geschäft mit der Rattenplage-Vorsorge

Lesezeit: 3 min

Die Ratte, die schon immer beim Menschen Ängste und Ekel erzeugt hat, bleibt in Deutschland grundsätzlich als Schädling in der Diskussion. Das spiegelt sich nicht zuletzt in den Umsätzen der Kammerjäger wider, die jährliche Erlöse von bis zu 650 Millionen Euro erreichen. Ein Fachmann erläutert den DWN seine Arbeit.

Ein Exemplar in Berlin (Foto: dpa). Foto: Arno Burgi

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie groß die Gefahr ist, die von der Ratte als Schädling ausgeht

Was die Fachleute über ihre Arbeit sagen

Wie der Markt für Schädlingsbekämpfung strukturiert ist