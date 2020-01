Geheimdienst-Gipfel in Moskau: Kommt jetzt das Bündnis zwischen Erdogan und Assad?

Lesezeit: 2 min

In Moskau fand ein türkisch-syrischer Geheimdienst-Gipfel statt. Offenbar bahnt sich eine enge Kooperation zwischen der Türkei und Syrien an, um die Lage in Idlib zu befrieden, aber auch die Kurden-Miliz YPG im Osten des Landes zu verdrängen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein syrischer Amtskollege Baschar al-Assad. (Foto: dpa) Foto: Sana

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Folgen das Geheimdienst-Treffen zwischen Ankara und Syrien haben könnte

In welchem Zusammenhang das Treffen mit dem Adana-Abkommen steht

Wie Damaskus versucht, die YPG zu schwächen