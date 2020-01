Großbrand hinter den Kulissen: 40 Prozent aller US-Firmen sind in die roten Zahlen gerutscht

Lesezeit: 3 min

40 Prozent aller börsennotierten Unternehmen in den USA haben in den vergangenen 12 Monaten Verluste erwirtschaftet. Einzig günstige Kredite halten die Zombies noch über Wasser. Derweil ist die Federal Reserve wieder in den Krisenmodus übergegangen und pumpt hunderte Milliarden in das System.

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Branchen besonders betroffen sind

Warum es bislang zu keiner Finanzkrise kam

Was die plötzlich eingeleitete Notoperation der Fed auf dem Geldmarkt bedeutet