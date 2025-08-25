Politik

Polens Machtkampf: Präsident und Premier machen das Land zur Lachnummer Europas

Polen gehört zu den größten Unterstützern der Ukraine – doch in Washington blieb der Platz der Nation leer. Während Präsident Nawrocki und Premier Tusk um Macht und Einfluss streiten, verliert Warschau außenpolitisch an Gewicht. Europa fragt sich: Wer spricht überhaupt noch für Polen?