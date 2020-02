Neue Repo-Operation: Schwarzes Loch im US-Finanzsystem verschlingt weiter Milliarden

Lesezeit: 1 min

Die New Yorker Filiale der US-Zentralbank Federal Reserve hat am Dienstag Banken erneut kurzfristige Liquidität in Milliardenhöhe bereitgestellt. Die Gründe für die seit September andauernden Operationen bleiben weiterhin im Dunkeln.

Federal Reserve-Präsident Jerome Powell. (Foto: dpa) Foto: Ting Shen

Lesen Sie in diesem Artikel: Wieviel Liquidität die Fed ins System geschossen hat

Was Fed-Präsident Jerome Powell zur Zukunft der Operationen sagt

Seit wann die Repo-Geschäfte schon laufen