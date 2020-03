Die Angst lähmt und löst Panik aus: Finanzkrise, Klimawandel und nun Corona-Virus

Lesezeit: 6 min

Der Mensch braucht die Angst - sie ist ein bestimmendes Element des menschlichen Verhaltens. Doch wir nutzen sie nicht, um geeignete Gegenmaßnahmen gegen das drohende Unheil zu treffen. Stattdessen verfallen wir in Panik - so wie während der Finanzkrise 2008, beim drohenden Klimawandel und jetzt in der Corona-Krise.

Der Wolf löst im Menschen Urängste aus. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie panische Angst verhindert, dass Corona mit geeigneten Maßnahmen bekämpft wird

Wie die Welt auf die Finanzkrise schockartig reagierte

Wie die Angst vor der Klima-Krise lähmend wirkt