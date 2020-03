MICHAEL BERNEGGER: Erst Abwiegeln, dann Panikmache - Reportage aus einem Corona-Notstandsgebiet

Lesezeit: 7 min

Erst wiegelt sie ab, dann versetzt sie ein ganzes Land in Panik: Die Schweizer Regierung versagt in der Corona-Krise völlig, schreibt Michael Bernegger. Der in Zürich lebende DWN-Korrespondent liefert eine anschauliche und eindrückliche Beschreibung dessen, was sich in seinem Heimatland derzeit abspielt.

Fast wie ausgestorben: Der Flughafen Zürich. (dpa) Foto: Ennio Leanza

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich in der Wirtschaft Existenzängste breitmachen

Vor welchen gravierenden Maßnahmen sich ein bestimmter Bevölkerungsteil extrem fürchtet

Für welchen Teil der Schweizer Bevölkerung, der keine Aktien besitzt, der Absturz der Aktienmärkte dennoch besonders schlimme Folgen hat