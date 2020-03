Weik & Friedrich: Billionen an Helikopter-Dollar - das Vertrauen in die Geldwert-Stabilität ist endgültig dahin

Lesezeit: 5 min

Die USA planen, gewaltige Summen an Helikopter-Geld an ihre Bürger auszuschütten. Das würde den Glauben an die Geldwert-Stabilität endgültig zerstören, schreiben Matthias Weik und Marc Friedrich - das System "Geld" wäre damit am Ende.

Dieser Helikopter löscht einen Waldbrand - die USA wollen mit der Ausgabe von unglaublichen Summen Helikopter-Geldes ein Konsum-Feuer anfachen. (Foto: dpa) Foto: Jens B

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Notenbanker das Vertrauen der Menschen ins Geld verspielen

Welch unglaublichen Summen die USA an ihre Bürger verschenken wollen

Welche Branche sich gerade in riesigen Schwierigkeiten befindet - und zu einem globalen Absturz beitragen könnte