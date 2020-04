Merkel rettet das Abitur und bremst den bildungsfeindlichen Zeitgeist

Lesezeit: 5 min

Das Abitur findet auch 2020 statt. Die Absage wäre ein gefährliches Signal im Sinne des ohnehin stark verbreiteten Zeitgeists gegen eine solide Bildung der Jugendlichen. Besonders wichtig ist die deutsche Position im europäischen Kontext. In Frankreich wurde das Baccalauréat abgesagt, in Großbritannien findet der entsprechende Abschluss heuer nicht statt. Dazu kommt, dass die wochenlange Schließung der Schulen lange nachwirken wird. Viele Kinder werden in Zukunft die unangenehme Frage stellen, warum sie denn in die Schule gehen müssen, wenn man doch im Frühjahr 2020 problemlos zu Hause bleiben konnte.

Ein Stundenplan. (Foto. dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum sich in der Coronakrise Schwachstellen in Europas Bildungssystemen offenbaren

Warum falsch verstandene Liberalität die Bildung der Kinder gefährdet

Warum es Prüfungen braucht