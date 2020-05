Erdogan will die EU zu einer globalen Macht machen

Lesezeit: 2 min

In einer aktuellen Erklärung bekennt sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan zur Einheit Europas. Das Corona-Virus zeige, dass die europäischen Nationen von ihren kurzfristigen nationalen Interessen ablassen müssen, um gemeinsam mit der Türkei die EU zu einem globalen Akteur zu machen. Er redet von "unserem" Europa.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich vor wenigen Stunden in einer Erklärung zu den türkisch-europäischen Beziehungen geäußert:

"Heute ist der 70. Jahrestag der Schuman-Erklärung. Seit 1999, als unser Kandidatenstatus für die Europäische Union festgelegt wurde, feiern wir in unserem Land zusammen mit den gesamten europäischen Völkern den Europatag zum 9. Mai.

Die Ideen hinter der Schuman-Erklärung ermöglichten es Europa, nach einem Krieg, der die ganze Welt verwüstete, aus der Asche wiedergeboren zu werden und die Unterschiede und Feindseligkeiten der Länder für den Frieden, Sicherheit, Entwicklung und Wohlstand beiseite zu lassen, um zusammenzukommen.

Heute stehen wir wieder vor einer verheerenden Katastrophe. Diesmal ist unser gemeinsamer Feind ein Virus, das keine Grenzen kennt und nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unser Wohlergehen, unsere soziale Ordnung und unsere menschlichen Beziehungen gefährdet. Dieser unsichtbare kleine Feind erinnert uns erneut an die Bedeutung der ,Einheit’. Wir erinnern uns nun daran, dass wir bereit sein müssen, populistische Politik und kurzfristige nationale Interessen zu opfern, um den Wert der Einheit erneut hochzuhalten und zu erstarken.

Es sollte nicht vergessen werden, dass jede Katastrophe Chancen mit sich bringt. Ich glaube, dass die von der Europäischen Union mit den richtigen und pünktlichen Schritten ergriffenen Maßnahmen auch durch diese Krise stärker werden. Ich bin überzeugt, dass, wenn Diskriminierung und Hasspredigten beiseite gelassen werden, das gemeinsame Interesse unseres Europas nicht für kleine politische Spielereien oder nationale Interessen geopfert wird, sondern bessere Tage erlebt, sofern es inklusiv und fair ist.

Vor uns stehen schwere Tage, in denen wir uns auf die Bekämpfung der Epidemie, die wirtschaftliche Erholung in der Zeit nach der Epidemie, die Steuerung der regionalen Entwicklungen auf unserem Kontinent, die Bekämpfung der Terrorismus und die unkontrollierte Migration konzentrieren werden.

In diesen schwierigen Tagen müssen wir die Chance ergreifen, um die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei zu beleben. Ich hoffe, dass die EU, die bisher diskriminierende und ausschließende Einstellungen zu unserem Land eingenommen hat, jetzt versteht, dass wir uns alle auf demselben Schiff befinden.

Während der Epidemie wurde beobachtet, dass viele EU-Mitgliedsländer um Unterstützung von unserem Land baten und das Gesundheitssystem und die Vorsichtsmaßnahmen unseres Landes für viele EU-Mitgliedstaaten und Kandidatenländer als Vorbild dienten. Kandidat für die Mitgliedschaft in der EU, Verhandlungen, die mit der EU in einer Zollunion ist, die wichtigsten Handels- und Investitionspartner der EU in der Türkei, Forderungen in der Zeit nach der Union der Epidemie während des Ausbruchs in allen Maßnahmen und Studien, die EU zu beteiligen, aber würde es stärker machen.

Es ist an der Zeit, unsere Kräfte in allen Bereichen zu bündeln. Neben wirtschaftlichen, politischen, sicherheitspolitischen und sozialen Beiträgen wird die EU-Vollmitgliedschaft unseres Landes eine partizipativere und umfassendere Vision verleihen und die EU zu einem globalen Akteur machen (...) Mit diesen Gedanken wünsche ich mir, dass der ,Europatag’ genutzt wird, um die aktuelle Situation unseres Kontinents und seine Pläne mit einem konstruktiven und visionären Ansatz zu bewerten und allen Europäern, insbesondere meinen Bürgern, zum 9. Mai zu gratulieren."

