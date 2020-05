Was das Urteil gegen den BND für Deutschlands Sicherheit bedeutet

Lesezeit: 3 min

Mit einer Klage in Karlsruhe weisen Journalisten den Bundesnachrichtendienst in die Schranken. Er muss sich im Ausspähen von E-Mails, Chats und Telefonaten im Ausland (!) künftig an deutsches Recht halten. Doch das könnte auch negative Folgen für Deutschlands Sicherheit nach sich ziehen.

19.05.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Stephan Harbarth, Vorsitzender des Senats beim Bundesverfassungsgericht und Präsident des Gerichts, verkündet das Urteil über die Überwachungsbefugnisse des BND im Ausland. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche ausländischen Reporter gegen den BND geklagt hatten

Was Ex-BND-Chef August Hanning dazu sagt

Warum das Urteil Deutschlands Sicherheit in Gefahr bringt