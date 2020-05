Türkei kurios: Aus Moscheen erklingt das Antifa-Partisanenlied “Bella Ciao”

Lesezeit: 1 min

Aus den Moschee-Lautsprechern der Stadt Izmir wurde am Mittwochabend nicht der Gebetsaufruf, sondern das Antifa-Partisanenlied "Bella Ciao" abgespielt.

Unbekannte sollen in Izmir die Moschee-Lautsprecher sabotiert haben. (Foto: dpa)

Am 20. Mai um 17 Uhr (Ortszeit) ertönte aus den Lautsprechern der Moscheen in Izmir nicht in etwa der Gebetsruf, sondern das italienische Partisanenlied “Bella Ciao”, berichten diverse türkische Medien.

Die Stadt teilt in einer Mitteilung mit: “Heute, gegen 17:00 Uhr, wurde durch Unbekannte eine Sabotage auf die Lautsprecher einiger Moscheen in verschiedenen Teilen unserer Stadt durchgeführt, indem die Frequenz unseres zentralen Systems gestört wurde. Notwendige Strafanzeigen wurden eingereicht und die notwendigen Ermittlungen eingeleitet.”

Das Lied “Bella Ciao” ist in der Türkei besonders unter den Ultras mehrerer Fußballclubs und bei linken Gruppierungen beliebt. Aus verschiedenen Videos auf YouTube geht hervor, dass die Einwohner der Stadt den Fauxpas mit Humor aufnahmen.