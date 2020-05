Taiwan meldete vor China Corona-Pandemie, doch die WHO ignorierte Warnung

Lesezeit: 3 min

Taiwan hatte die WHO drei Wochen vor China vor einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung des Corona-Virus gewarnt. Trotzdem weigert sich die WHO, Taiwan als Mitglied oder Beobachter aufzunehmen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. (Foto: dpa)

Foto: Office Of The President Of Taiwa