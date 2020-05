Geopolitik: Die Türkei ist die dominante Macht in Libyen

Lesezeit: 3 min

Tarek Megerisi, Analyst am European Council on Foreign Relations, sagt, dass die Türkei von nun an die dominante Macht in Libyen ist. Die Ambitionen Russlands betrachtet er mit Sorge. Er fordert Europa auf, sich als Vermittler einzubringen.

Der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Amtskollege Putin. (Foto: dpa) Foto: Tolga Bozoglu

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Türkei sich in Libyen durchgesetzt hat

Welche Rollen Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate in Libyen spielen

Wieso die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz wichtig sind