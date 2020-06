Bericht: Apple will Intel-Chips durch eigene Prozessoren ersetzen

Lesezeit: 1 min

Apple will laut einem Medienbericht noch in diesem Monat den Übergang von Intel-Prozessoren zu eigenen Chips in seinen Mac-Computern offiziell machen.

Tim Cook, CEO von Apple, im Juni letzten Jahres bei der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC in San Jose. (Foto: dpa) Foto: -

Lesen Sie in diesem Artikel: Was genau Apple Insidern zufolge plant

Was die Gründe für den Wechsel zu eigenen Chips sind

Welche Folgen die erneute Chip-Umstellung haben wird