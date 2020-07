Großbritannien: Wo Think Tanks Wahlen entscheiden können

Lesezeit: 6 min

In keinem anderen europäischen Land gibt es so viele Denkfabriken wie in Großbritannien. Doch nicht nur ihre Zahl ist beeindruckend, sondern auch ihr enormer Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung.

Auch die ehemalige Premierministerin Großbritanniens, Margaret Thatcher, ist eng mit Denkfabriken verbunden. (Foto: dpa) Foto: John_Giles

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Vielfalt man unter den 14 besten britischen Think Tanks findet

Warum Denkfabriken in Großbritannien mehr Einfluss haben als im übrigen Europa

Wie Margaret Thatcher mithilfe von Think Tanks Premierministerin wurde