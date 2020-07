„Der Große Neustart“: Folgen der Pandemie sind vergleichbar mit denen eines Weltkriegs

Lesezeit: 2 min

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sagt, dass die Folgen der Corona-Pandemie vergleichbar mit denen eines Weltkriegs seien. Die Welt steht an der Schwelle zur Schaffung einer neuen Wirtschaftsordnung. Das Weltwirtschaftsforum übt mittlerweile massive Kritik am „Aktionärs-Kapitalismus“ und an der Globalisierung.

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Genf, Klaus Schwab. (Foto: dpa) Foto: Laurent Gillieron

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Wirtschaftsordnung dem Weltwirtschaftsforum vorschwebt

Warum die Wirtschaftseliten erstmals soziale Probleme lösen wollen

Wieso massive Kritik am „Aktionärs-Kapitalismus“ geübt wird