Immobilien

Luxusvillen: Linke für Sondersteuer auf teure Immobilien

Anstatt Maßnahmen gegen die Wohnungsnot vorzuschlagen, setzt die Linke auf Neidpolitik: Einige wohnen üppig, andere finden keine Bleibe – das findet Linken-Chef Jan van Aken nicht in Ordnung. Sein Vorschlag, eine Sondersteuer auf Luxusvillen einzuführen, stößt in Kommunen und Ländern auf Kritik.