Generation Z: Kündigen ohne Grund? So funktioniert moderne Arbeit

Unternehmen bleiben nur wettbewerbsfähig in einer von Wechselwilligkeit geprägten Generation-Z-Arbeitswelt, wenn sie auf schnelle Übergaben setzen. (Foto: dpa)

Unternehmen bleiben nur wettbewerbsfähig in einer von Wechselwilligkeit geprägten Generation-Z-Arbeitswelt, wenn sie auf schnelle Übergaben setzen. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

Junge Talente aus der Generation Z kündigen vor allem in der IT schnellJe größer die Nachfrage nach Fachkräften, desto kürzer bleiben sie in einem Unternehmen. Besonders hoch ist die Fluktuation...

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.