Corona-Virus in türkischer Kaserne ausgebrochen, 670 Soldaten in Quarantäne

Lesezeit: 1 min

In der Türkei haben sich in einer Kaserne 33 Soldaten mit dem Corona-Virus infiziert. Aktuell befinden sich 670 Soldaten in Quarantäne.

Täglichen Corona-Neuinfektionen in der Türkei. (Grafik: Worldometers)

