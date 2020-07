Insolvenzverfahren für deutschen Autozulieferer Veritas eröffnet

Lesezeit: 1 min

Das Insolvenzverfahren für den hessischen Autozulieferer Veritas ist eröffnet. Die Wurzeln von Veritas reichen nach eigenen Angaben zurück bis 1849.

„Mobility in the past“. Veritas Wurzel reichen bis in das Jahr 1849. (Grafik: Veritas)

Foto: CHRISTIAN TECH