USA: kleine Unternehmen leiden besonders unter Coronakrise

Kleine und mittelgroße US-Unternehmen rutschen im zweiten Quartal in die Verlustzone. Währenddessen stehen die großen Firmen den Umständen entsprechend relativ gut da.

02.03.2020, USA, New York: Die Wall Street in New York. (Foto: dpa)

Foto: Heikki Saukkomaa