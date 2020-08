Trump treibt die technologische Abkopplung der USA von China voran

Lesezeit: 4 min

Die US-Regierung treibt die Abkopplung der USA von China auf dem Bereich der technologischen Zusammenarbeit weiter voran. Auch in anderen Bereichen erinnert die Beziehung beider Länder eher an einen neuen Kalten Krieg, als an Kooperation.

Flaggen Chinas und der USA. (Foto: dpa) Foto: Andy Wong

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Trump Huawei aus dem US-Markt drängt

Wie er Arbeitsplätze zurück in die USA holen will

Warum er über eine Begnadigung von Edward Snowden nachdenkt