Geisterstadt New York: Wirtschaft bricht ein, soziale Konflikte eskalieren, die Reichen flüchten

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in New York spitzt sich zu. Während viele Wohlhabenden die Stadt verlassen, herrscht in Teilen der Metropole faktisch ein wirtschaftlicher und politischer Ausnahmezustand.

New York: Ein Mann joggt an einem Geschäft vorbeigeht, das mit Brettern verschlossen wurde. Auf den Brettern ist eine übergroße Hand gemalt, deren Finger den Mann zu greifen scheinen. (Foto: dpa) Foto: Bruce Cotler

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie es auf der New Yorker Prachtstraße 5th Avenue heute aussieht

Wie sich die Zahl der Schießereien entwickelt

Welche Rolle das Homeoffice bei alledem spielt